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ابتكار تي شيرت يمكنه إخفاء صاحبه

الأربعاء 20 أبريل 2022 02:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
ابتكار تي شيرت يمكنه إخفاء صاحبه



وكالات / سما /

صمم باحثون في جامعة نورث إيسترن ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وآي بي إم، قميص مبتكر يمكنه إخفاء الشخص، بهدف تجربة تقنية التعرف على الوجه الجديدة.

يحتوي القميص العلوي المطبوع على رقعة ملونة من الألوان تجعل من يرتديها غير مرئي للذكاء الاصطناعي.

قبل إنشاء القميص، نجح الباحثون في تحديد مناطق الجسم حيث يمكن أن تؤدي إضافة ضوضاء البكسل إلى إرباك نظام التعرف على الوجه.

في حين أن مرتديها لا يتحولون إلى مخفي تماماً في كاميرا المراقبة من خلال ارتداء القميص إلا أن مرتديه يمكن أن يصبح غير قابل للكشف بشكل فعال من منظور الذكاء الاصطناعي.

#التي شيرت #الذكاء الاصطناعي #تكنولوجيا #تقنية #ابتكار

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