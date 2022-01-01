الجهاد: لن نتخلى عن القدس والأقصى في حال استمرار عدوان الاحتلال

غزة/ سما /

قال القيادي بحركة الجهاد الإسلامي محمد شلح: "نحن كشعب فلسطين أمام عدوان ظالم وغادر، ولم يلتزم بأي عهد"، متابعًا: "والشعب الفلسطيني يدافع عن المسجد الأقصى بكل قوته وحماية المسجد الأقصى".

وقال شلح في تصريحات إذاعية اليوم الخميس، حول انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في القدس والمسجد الأقصى، مشيرًا إلى موقف الحركة وإمكانية التصعيد.

وأضاف: "نحن بغزة لم نترك القدس والضفة الغربية وهما يقوموا بالرد البطولي والاعتداءات التي تحصل والمقاومة لن تتخلى عن القدس والأقصى في حالة استمرار عدوانه سوف يكون هناك رد من المقاومة".

وأكد على أنه سيكون هناك مزيد من التصعيد بالأقصى، والعدو لم يفهم إلا بالقوة ونحن أصحاب هذه الأرض، وعملية الهجوم على المسجد الأقصى كل العالم يعلم الظلم الواقع على الفلسطينيين ولا يحرك ساكناً.

وتابع: "نحن بالمعركة نكاد نكون وحدنا ونحن ندفع الثمن ولن نستسلم ولن نرفع الراية البيضاء، وهناك اتفاق بين جميع الفصائل بالرد على الاعتداءات".