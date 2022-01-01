مُجاملة بطعم سياسي تعني الكثير: الأمير بن سلمان يَطمَئِن على الملك عبدالله الثاني

وكالات

مشهد سياسي جديد يوحي بأن العلاقات الاردنية السعودية في مستويات الاسترخاء مرحليا وقابلة للنمو والتطور في وقت قريب حيث تم الاعلان عن اتصال هاتفي قد يكون الاول من نوعه منذ وقت طويل بين العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

مضمون الاتصال هو الاطمئنان على صحة الملك الأردني بعد إجراء عملية جراحية له في الغضروف الأسبوع الماضي.



والمجاملة السعودية برزت في وقت ظهرت فيه مؤشرات على تنشيط صندوق الاستثمار السعودي المشترك في الأردن وبعد تسريب انباء عن زيارة أجلت مرتين لكنها بقيت على الجدول حتى اللحظة قد يقوم بها الى الاردن في وقت قريب قد لا يتجاوز منتصف الشهر المقبل الأمير بن سلمان.

عمليا التواصل الانساني بين الزعيمين يظهر رغبة مشتركة في تهدئة خلافات طالما اجتهدت بشأنها بعض منابر الاعلام خصوصا وان العلاقات الثنائية تبدو افضل أو في حالة افضل خلال الاسابيع القليلة الماضية ومنذ أربع سنوات.