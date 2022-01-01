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وقفة دعم وإسناد للأسرى وسط مدينة أريحا

الأربعاء 20 أبريل 2022 01:22 م / بتوقيت القدس +2GMT



أريحا / سما /

شاركت فعاليات محافظة أريحا والأغوار، اليوم الأربعاء، في وقفة دعم وإسناد للمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وسط مدينة أريحا.

وقال مدير العلاقات الدولية في نادي الأسير ناصر شلون ، إن هذا الوقفة تأتي بالتزامن مع يوم الأسير الفلسطيني، في ظل ظروف صعبة وقاسية يعانيها معتقلونا البواسل داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، من أمراض مزمنة، وهجمات شرسة بحقهم من قبل إدارات السجون.

ودعا شلون إلى تكثيف الوقفات التضامنية مع المعتقلين، وتدخل المؤسسات الدولية لإنقاذ حياتهم.

ورفع المشاركون في الوقفة صورا للمعتقلين في سجون الاحتلال، مطالبين بضرورة الإفراج عنهم.

#أريحا #الأسرى

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