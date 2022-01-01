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فيديو .. تسريب جديد لمحمد مرسي حول السادات والإسرائيليين

الأربعاء 20 أبريل 2022 01:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو .. تسريب جديد لمحمد مرسي حول السادات والإسرائيليين



القاهرة / وكالات /

عرضت الحلقة الثامنة عشرة من مسلسل "الاختيار-3" في مصر، تسريبا جديدا للرئيس المصري الراحل، محمد مرسي، وخيرت الشاطر.

وفي التسريب الجديد قال مرسي: "لا النهاردة بتوع اللجان قاعدين وكلهم عاوزين لجنة العلاقات الخارجية، محمد أنور السادات عايز لجنة العلاقات الخارجية، والدنيا مهدودة، وهم عارفين أن رامي لكح في المخابرات ومحمد أنور مع الإسرائيليين، يعني حافظينها.. لكن هو من زمان قالي بيني وبينه أنا هادخل الانتخابات.. من قبل الانتخابات قال لجنة العلاقات الخارجية محمد أنور السادات، وبعدين على فكرة هو إمكانياته المهارية مش كبيرة مش عالية يعني".

وعرضت الحلقة أيضا لقاء بين محمد البلتاجي، أحد رموز جماعة الإخوان، عضو مجلس الشعب الأسبق، وعدد من قيادات جهاز الأمن الوطني، الذي شهد رفض الجهاز قائمة بالأسماء التي طلبت الجماعة الإفراج عنها.

واستعرضت مداهمة رجال الأمن الوطني بالتنسيق مع العمليات الخاصة ومكافحة الإرهاب شقة سكنية، يستغلها العناصر الإرهابية للتخطيط لتنفيذ عملية إرهابية في البلاد، إذ ضبط رجال الأمن، عددًا من العناصر، وبحوزتهم كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة ومعدات كانت ستستخدم لتنفيذ ذلك المخطط الإجرامي.

بينما عرضت لقاء ثلاثيا جمع المشير محمد حسين طنطاوي، والفريق أول عبد الفتاح السيسي، والرئيس المعزول محمد مرسي.

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