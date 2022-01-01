منتخب الشاطئية يهزم نجوم الجنوب

غزة / سما /

فاز المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية على نجوم الجنوب (4-2), في رابع تجاربه الودية, استعدادا لبطولة غرب آسيا الثانية المقررة في السعودية منتصف مايو القادم.

وسجل رباعية منتخب الشاطئية ميسرة البواب "هدفين"، وحازم شكشك، وفادي العراوي، فيما أحرز هدفي نجوم الجنوب إياد النبريص، ومعتز النحال.

ومن المقرر أن يواصل المنتخب الوطني معسكره التدريبي المكثف على ملعب نماء الترابي شمال القطاع، إذ ستغادر بعثة الشواطئ إلى السعودية يوم 11 مايو المقبل.



يشار إلى أن منتخب الشاطئية سبق له الفوز وديا على كل من نجوم الشمال (10-4), ونجوم غزة (5-3), ونجوم الوسطى (4-1).