  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

رحيل لاعبَيْن عن بيت لاهيا

الأربعاء 20 أبريل 2022 12:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
رحيل لاعبَيْن عن بيت لاهيا



غزة / سما /

أكد نادي بيت لاهيا "بطل الدرجة الثانية" هذا الموسم, رحيل اثنين من لاعبيه عن صفوف الفريق عقب انتهاء مشاركته في البطولات المحلية.

وذكر بيت لاهيا أن ثنائي الهجوم فضل أبو ريالة وإسماعيل أبو جراد, غادرا الفريق, بعد انتهاء عقديهما مع النادي.

ورحل أبو ريالة عن "اللهاونة", بعد حصوله على ورقة الاستغناء, بينما سيعود أبو جراد لبيت حانون الرياضي, كونه لعب معارا هذا الموسم مع "بطل الدرجة الثانية".

وكان اللاعبان من العناصر المؤثرة في تشكيلة "اللهاونة" هذا الموسم, إذ سجل أبو ريالة 8 أهداف في الدوري, في حين أحرز أبو جراد 5 أهداف.

يشار إلى أن بيت لاهيا توّج بطلا للدرجة الثانية بعدما حصد 35 نقطة, بفارق نقطة واحدة أمام "وصيفه" الأمل.

#نادي بيت لاهيا

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو: القسام تنشر مشاهد من تصديها لطائرات الاحتلال في سماء غزة

الفصائل الفلسطينية تصدر بيانا عقب اجتماعها في مكتب السنوار بغزة

غانتس يوجه رسالة تهديد لقادة حماس..

هذا ما انتهى اليه اجتماع الفصائل في مكتب السنوار بغزة..

إغلاق المسجد الأقصى أمام المستوطنين ابتداء من يوم الجمعة المقبل حتى نهاية شهر رمضان

شاهد ..ليفربول يكتسح يونايتد ويخطف الصدارة في ليلة صلاح

حالتا وفاة بينهما طفل في حادث سير جنوب المحافظة الوسطى من قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

مصادر اسرائيلية : رسائل الطمأنة المصريّة غير جديّة والاستعدادات لمُواجهة حماس مستمرة

الاعلام العبري: الإستراتيجية الإسرائيلية لاحتواء التصعيد هي الفصل بين ساحات الصراع وابقاء غزة بعيدا

إسرائيل تقر بفشل روايتها حول الأقصى : فوجئت من الأردن والإمارات وارتاحت من “أردوغان الجديد”

WH3YB

صحيفة تكشف كواليس الاجتماع الطارئ لفصائل المقاومة في غزة

صحف عبرية تزعم: الوضع الأمني مع قطاع غزة على شفير الانفجار وحماس طلبت عدم اطلاق الصواريخ

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم