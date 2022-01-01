رحيل لاعبَيْن عن بيت لاهيا

غزة / سما /

أكد نادي بيت لاهيا "بطل الدرجة الثانية" هذا الموسم, رحيل اثنين من لاعبيه عن صفوف الفريق عقب انتهاء مشاركته في البطولات المحلية.

وذكر بيت لاهيا أن ثنائي الهجوم فضل أبو ريالة وإسماعيل أبو جراد, غادرا الفريق, بعد انتهاء عقديهما مع النادي.

ورحل أبو ريالة عن "اللهاونة", بعد حصوله على ورقة الاستغناء, بينما سيعود أبو جراد لبيت حانون الرياضي, كونه لعب معارا هذا الموسم مع "بطل الدرجة الثانية".

وكان اللاعبان من العناصر المؤثرة في تشكيلة "اللهاونة" هذا الموسم, إذ سجل أبو ريالة 8 أهداف في الدوري, في حين أحرز أبو جراد 5 أهداف.

يشار إلى أن بيت لاهيا توّج بطلا للدرجة الثانية بعدما حصد 35 نقطة, بفارق نقطة واحدة أمام "وصيفه" الأمل.