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رئيس "العميد" يوجه رسالة لأندية كأس الاتحاد الآسيوي

الأربعاء 20 أبريل 2022 12:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس "العميد" يوجه رسالة لأندية كأس الاتحاد الآسيوي



الخليل / سما /

أبدى رئيس شباب الخليل مثقال الجعبري، سعادته باحتفاظ فريقه بلقب الدوري المحلي، للموسم الثاني على التوالي.

وأنهى شباب الخليل، دوري المحترفين لأندية الضفة الغربية، بلا هزيمة، بعد تعادله (1-1) أمام شباب السموع, في الجولة الأخيرة.

وقال الجعبري في تصريحات لقناة "فلسطين الشباب والرياضة": "نحن الأحق باللقب، عملنا من أجل الاحتفاظ به، والدليل النتائج".

وأضاف: "شباب الخليل فاز في 16 مباراة، وتعادل 6 مرات، ولم يتلق أي خسارة هذا الموسم، كسرنا الرقم الذي يحمله الفريق بعدد النقاط مع نهاية المسابقة".

ووعد الجعبري، جماهير شباب الخليل "عميد الضفة" والكرة الفلسطينية، بأن يكون الفريق منافسا قويا في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي.

وأوضح أن إدارة النادي بالاتفاق مع الجهاز الفني بقيادة سعيد أبو الطاهر، أقروا برنامج الإعداد الخاص لهذا الاستحقاق الآسيوي.

#مثقال الجعبري #شباب الخليل #الاتحاد الآسيوي #كأس الاتحاد الآسيوي

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