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مصادر اسرائيلية : رسائل الطمأنة المصريّة غير جديّة والاستعدادات لمُواجهة حماس مستمرة

الأربعاء 20 أبريل 2022 12:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصادر اسرائيلية : رسائل الطمأنة المصريّة غير جديّة والاستعدادات لمُواجهة حماس مستمرة



القدس المحتلة / سما /

ما زالت إسرائيل تتحسّب من اشتعال الأوضاع على الجبهة الجنوبيّة مع المقاومة الفلسطينيّة في قطاع غزّة، وتحديدًا مع حركة (حماس).

وفي هذا السياق أكّد الخبير العسكريّ الإسرائيليّ، نير دفوري، نقلاً عن مصادره الخاصّة بالمؤسسة الأمنيّة في تل أبيب، أكّد أنّ المصريين أبلغوا الإسرائيليين اليوم بأنّ (حماس) استوعبت الدرس واستخلصت العبر من الردّ الإسرائيليّ على الصاروخ الذي أطلِق ليلة أمس الاثنين من غزّة باتجاه جنوب "اسرائيل"، وأنها، أيْ حماس، ليست معنيةً بالتصعيد على حد زعمه .

دفوري أضاف قائلاً إنّ دوائر صُنع القرار الأمنيّ في أبيب، لم تأخذ على محملٍ من الجّد رسائل الطمأنة المصريّة حول التزام حماس بالتهدئة، ولذا، أوضحت المصادر أنّ جيش الاحتلال على أهبة الاستعداد للردّ وبقوّةٍ كبيرةٍ جدًا على أيّ اعتداءٍ قد تقوم به حماس أوْ تنظيمات أخرى في قطاع غزّة.

واوضحت في ذات الوقت، أنّ إسرائيل لا تستبعِد البتّة اندلاع مواجهةٍ عسكريّةٍ مع (حماس) قريبًا جدًا، كما قالت.

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