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الاحصاء الفلسطيني: ارتفاع حاد في أسعار السلع المحلية والمستوردة

الأربعاء 20 أبريل 2022 12:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحصاء الفلسطيني: ارتفاع حاد في أسعار السلع المحلية والمستوردة



رام الله / سما /

نحو الارتفاع خلال الربع الأول من العام 2022

سجل الرقم القياسي العام لأسعار الجملة في فلسطين ارتفاعاً حاداً نسبته 3.86% خلال الربع الأول من العام 2022 مقارنة بالربع الرابع من العام 2021، بواقع 5.77% للسلع المحلية، وبنسبة 3.20% للسلع المستوردة.

ويرجع السبب الرئيسي لهذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار السلع ضمن قسم تجارة الجملة عدا المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بنسبة 4.00%، والذي يشكل ما نسبته 89% من تجارة الجملة، حيث ارتفعت أسعار البيع بالجملة للفئات الآتية: بيع الفواكه والخضار بالجملة بنسبة 39.13%، والبيع بالجملة للمخلفات والنفايات الزراعية للاستعمال كعلف للحيوانات بنسبة 14.54%، وبيع المعادن وخامات المعادن بالجملة بنسبة 12.20%، وبيع منتجات التبغ بالجملة بنسبة 6.30%، وبيع منتجات الألبان والبيض بالجملة بنسبة 5.76%، وبيع المشروبات بالجملة بنسبة 5.34%، وبيع مواد البناء والأجهزة ومعدات السباكة والتدفئة ولوازمها بالجملة بنسبة 5.31%، والبيع بالجملة للحيوانات الحية بنسبة 4.40%، وبيع أنواع الوقود السائل بالجملة بنسبة 3.34%، وبيع أنواع الوقود الغازي بالجملة بنسبة 3.25%، وبيع الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية بالجملة بنسبة 3.05%.

كما سجل قسم تجارة الجملة والمفرد "التجزئة" واصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية ارتفاعاً نسبته 2.68%، والذي يشكل ما نسبته 11% من تجارة الجملة، حيث ارتفعت أسعار البيع بالجملة للفئات الآتية: بيع قطع الغيار واكسسوارات المركبات ذات المحركات بنسبة 5.43%، وبيع المركبات ذات المحركات بنسبة 3.79%.

تنويه لمستخدمي البيانات:

تم تحديث سنة الأساس للرقم القياسي لأسعار الجملة لتصبح 2021.
تم تحديث منهجية الرقم القياسي لأسعار الجملة؛ هيكل الأوزان، إطار العينة ومنافذ البيع بالجملة، ومعادلة لاسبير المعدلة في احتساب المؤشر.
تم الاعتماد على التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية "التنقيح الرابع" الصادر عن شعبة الاحصاء في الأمم المتحدة، لتصنيف أقسام تجارة الجملة وفئات البيع بالجملة ضمن الباب زاي "45-47" تجارة الجملة والمفرد "التجزئة" واصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، تم استثناء القسم 47 والخاص بتجارة المفرد "التجزئة".
تم إعادة احتساب مؤشر أسعار الجملة للربع الرابع 2021 بالمنهجية الجديدة "هيكل أوزان 2021، ومعامل تحويل سنة الأساس 2021"

1سعر إعادة البيع للسلع الجديدة أو المستعملة إلى تجار التجزئة سواء بغرض الاستهلاك أو إعادة الاستخدام في المجالات الصناعية أو التجارية أو المؤسسية أو المهنية، حيث يشمل سعر الجملة ضريبة القيمة المضافة وأجور النقل.

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