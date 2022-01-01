بالصور خدمات البريج يحصد كأس الشهيد "وائل عيسى" للسلة

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حصد فريق خدمات البريج لقب كأس الشهيد وائل عيسى لكرة السلة, بعد فوزه المستحق على جاره شباب البريج (86-41), في النهائي الذي جرى على صالة الراحل "خلف العجلة" بالمخيم في المنطقة الوسطى.



وحضر الحفل الختامي للبطولة خليل أبو شمالة نائب رئيس اتحاد السلة، وإبراهيم أبو سليم نائب رئيس اتحاد كرة القدم, وأيمن دويك رئيس بلدية البريج، وحاتم قنديل رئيس اللجنة الشعبية للاجئين في مخيم البريج، وعدنان عيسى رئيس نادي خدمات البريج، وهشام أبو زايد عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة، بالإضافة للعديد من الشخصيات القيادية والرياضية، والجمهور الغفير.



وسيطر الخدمات على أرباع اللقاء, التي جاءت على النحو التالي: (31-10), و(24-7), و(17-14), و(14-10).



أدار اللقاء تحكيميا دولي سائد حميد، ودولي باسل كرون، ومؤمن الجربة، وأحمد شحادة، ومسجل سمير الشطلي، وميقاتي جاد أغا، وميقاتي 24 ثانية موسى غنام.