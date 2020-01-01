الصحة الإسرائيلية: 4583 إصابة جديدة بكورونا و222 بحالة خطيرة

القدس المحتلة / سما /

شخصت 4583 إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس الثلاثاء، فيما لوحظ استمرار التراجع بالحالات الخطيرة ونتائج الفحوصات الموجبة، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء.

وسجلت 789 إصابة جديدة بالفيروس منذ منتصف الليل حتى العاشرة صباحا، وبذلك بلغ الإجمالي التراكمي للحالات النشطة 32480 حالة نشطة.

وأظهرت إحصاءات وزارة الصحة أنه تم تسجيل 4043650 إصابة و10647 حالة وفاة، وذلك منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في البلاد في آذار/مارس 2020.

ومع تراجع العدوى، يلاحظ التراجع في الحالات التي بحاجة إلى تسرير، حيث يرقد في مستشفيات البلاد 591 مصابا، بينهم 222 بحالة خطيرة و91 مصابا بحالة خطيرة جدا، بينما تم ربط 79 مصابا بأجهزة التنفس الاصطناعي.

إلى ذلك، تواصل وزارة الصحة بالتعاون مع صناديق المرضى إجراء فحوصات كورونا، حيث تم خلال الـ24 ساعة الماضية أخذ 69155 عينة مخبرية لاكتشاف كورونا أظهرت النتائج أنه 8.92% منها موجبة.

ويواصل المعدل الأسبوعي بإصابات ووفيات كورونا بالتراجع، حيث شخصت 28598 إصابة بكورونا خلال الأسبوع الأخير بانخفاض بنسبة 36.5% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، بينما شخصت 128 إصابة خطيرة بتراجع بنسبة 25.6%، فيما أعلن عن 12 حالة وفاة تأثرا بالفيروس بتراجع بنسبة 75.5% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.

ومنذ انحسار الجائحة، يلاحظ عدم الإقبال على التطعيمات ضد كورونا، حيث تلقى الجرعة الرابعة 797089 شخصا، وتلقى الجرعة الثالثة 4484836 شخصا، والجرعة الثانية 6133479 شخصا، وتلقى الجرعة الأولى 6705680 شخصا.