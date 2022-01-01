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ميسي يثير القلق بسبب إصابته

الأربعاء 20 أبريل 2022 12:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
ميسي يثير القلق بسبب إصابته



وكالات / سما /

أعلن باريس سان جيرمان، أمس  الثلاثاء، إصابة نجمه الأرجنتيني، ليونيل ميسي.

وأشار بي إس جي في بيان عبر موقعه الرسمي، إلى أن ميسي ينفذ برنامجا علاجيا للتعافي من التهاب في وتر أكيليس لقدمه اليسرى.

وأضاف أن هناك بيان آخر سيصدر بشأن (ليو) في غضون 48 ساعة.

ولفت أيضا أن ماركو فيراتي وبرسنيل كيمبيمبي سيصدر أيضا بيانا بشأنهما خلال يومين، بعد تعرضهما لكدمة في الركبة.

وبذلك يتأكد غياب اللاعبين الثلاثة عن مباراة آنجيه، اليوم  الأربعاء، في الجولة 33 من الدوري الفرنسي.

وأوضح البيان الطبي للنادي الباريسي أن الثنائي أندير هيريرا وليفن كورزوا سيعود للانتظام في التدريبات، يوم الخميس المقبل، بينما يواصل عبدو ديالو أداء برنامجه التأهيلي.

أما لياندرو باريديس الذي أجرى جراحة في العانة، وجوليان دراكسلر الذي أجرى أيضا جراحة في الغضروف المفصلي للركبة، ينفذان برنامجا علاجيا في العيادة الخاصة بالنادي.

#باريس سان جيرمان #ميسي

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