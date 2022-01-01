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ريال مدريد قلِق من ضربة موجعة قبل مواجهة السيتي في دوري الأبطال

الأربعاء 20 أبريل 2022 12:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
ريال مدريد قلِق من ضربة موجعة قبل مواجهة السيتي في دوري الأبطال



وكالات / سما /

يفتقد ريال مدريد، خلال مواجهة أوساسونا المقرر لها، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإسباني، أحد أبرز لاعبيه هذا الموسم.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم الثلاثاء، إن البرازيلي كاسيميرو، لاعب وسط الريال، يُعاني من مشاكل بدنية أبعدته عن المران الأخير للفريق الملكي.

وأشارت الصحيفة إلى أن غياب كاسيميرو أمام أوساسونا بات مؤكدًا، كما أن هناك شكوكًا حول لحاقه بمواجهة مانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، الأسبوع المقبل.

وأوضحت "ماركا" أن ريال مدريد، سيضع برنامجًا لتجهيز كاسيميرو خلال أسبوع كي يشارك في الموقعة المهمة بدوري الأبطال.

يذكر أن ريال مدريد يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني بـ75 نقطة، بفارق 15 نقطة عن برشلونة وإشبيلية وأتلتيكو مدريد، أصحاب الوصافة.

#ريال مدريد #أوساسونا #دوري أبطال أوروبا #الدوري الاسباني

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