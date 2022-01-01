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موقف هاري كين من البقاء مع توتنهام الموسم القادم

الأربعاء 20 أبريل 2022 11:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
موقف هاري كين من البقاء مع توتنهام الموسم القادم



وكالات / سما /

أكدت التقارير الصحفية الأخيرة القادمة من إنجلترا بأن نادي توتنهام أصبح أكثر ثقة في مهمته بالإبقاء على النجم الدولي الإنجليزي هاري كين، حيث يقال بأن اقتراب إيرلينج هالاند من الانضمام إلى مانشستر سيتي سيسمح للسبيرز بالاحتفاظ بهدافه.

وأوضحت بعض التقارير بأن نادي مانشستر سيتي سيكون قادراً على الحصول على خدمات الهداف النرويجي هالاند من نادي بوروسيا دورتموند، وهو ما سيجعل قائد إنجلترا بعيداً عن الخروج للانضمام لكتيبة المدرب بيب جوارديولا.

وقالت صحيفة التايمز أن هالاند قريب من الموافقة على عرض نادي مانشستر سيتي، حيث سيصبح اللاعب الأعلى أجراً في الدوري الإنجليزي بالحصول على أكثر من 500 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

وأضافت الصحيفة بأن من المرجح أن يبقى هاري كين في نادي شمال لندن، وخصوصاً وأن ارتباط اللاعب بالانتقال إلى مانشستر يونايتد أيضاً كان محتملاً في حالة تعيين المدرب الأرجنتيني موريسيو بوتشيتينو ولكن من الواضح أن إدارة اليونايتد سوف تستعين بخدمات إريك تن هاج مدرب أياكس.

وأشار التقرير ذاته بأن توتنهام سيعمل كذلك على إعادة لاعب الوسط المهاجم الدنماركي كريستيان إريكسن إلى النادي اللندني وذلك بعد فترة نجاحه مع فريق برينتفورد.

#هاري كين #توتنهام #الدوري الإنجليزي

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