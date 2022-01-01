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الإنتر يصعد إلى نهائي كأس إيطاليا بالتغلب على ميلان بثلاثية

الأربعاء 20 أبريل 2022 11:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الإنتر يصعد إلى نهائي كأس إيطاليا بالتغلب على ميلان بثلاثية



وكالات / سما /

نجح الإنتر في بلوغ المباراة النهائية لبطولة كأس إيطاليا وذلك بعد الفوز على جاره ميلان في ديربي لا مادونينا بثلاثة أهداف نظيفة في إياب نصف النهائي.

سجل المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز هدفين للنيراتزوري في تلك الأمسية في الدقيقتين 4 و40 وأكد البديل روبين جوسينس تأهل الإنتر بهدف ثالث في الدقيقة 82، ليصعد الأفاعي لنهائي الكأس بعد نهاية مباراة الذهاب بالتعادل السلبي بين الفريقين، وبالتالي سينتظر ملاقاة المتأهل ما بين فيورنتينا و يوفنتوس.

وشهدت المباراة بداية سريعة من جانب الإنتر الذي سجل الهدف الأول في الدقيقة 4 بعد عرضية من ماتيو دارميان الظهير الأيمن والتي قابلها لاوتارو مارتينيز بإنهاء رائع في شباك ميلان بتسديدة هوائية لم يستطع الحارس الفرنسي مايك مينيان في إيقافها.

وحاول ميلان على الفور أن يقم بردة الفعل وركز على جهة رافائيل لياو اليسرى وسنحت للبرتغالي أكثر من فرصة في مواجهة الحارس الخبير سمير هاندانوفيتش والذي كان متيقظاً لتلك المحاولات.

كما سنحت بعض الفرص غير المكتملة لفريق المدرب ستيفانو بيولي ولكن لم ينجح تونالي أو كيسي في استغلالها أمام دفاع الإنتر المتكتل في الخلف.

وفي الشوط الثاني دخل ميسياس و إبراهيم دياز في مكاني سايليماكرز وساندرو تونالي وحاول الضغط أكثر على الإنتر ووضعه في صعوبات أكثر، ولكن محاولاته لم ترتقي للخطورة المطلوبة وواصل الإنتر الاعتماد على الكرات المرتدة الخطرة.

وفي الدقيقة 69 تم إلغاء هدف للاعب الوسط الجزائري إسماعيل بن ناصر بداعي تدخل أحد اللاعبين في اللقطة أثناء تسديد الكرة، بينما نجح جوسينس في الدقيقة 82 في استغلال تمريرة قائد خط الوسط مارسيلو بروزوفيتش لتسجيل الهدف الثالث وحسم مواجهة الديربي للفريق الأسود والأزرق.

#إنتر ميلان #كأس إيطاليا #ميلان

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