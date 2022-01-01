محكمة "عوفر" تقرر الإفراج عن المعتقلين المصابين شومان وحمايل

رام الله / سما /

قررت محكمة الاحتلال العسكرية في "عوفر"، الإفراج عن المعتقلين المصابين نسيم شومان وأسيد حمايل من خربة أبو فلاح، شمال شرق رام الله، بعد دفع غرامة مالية.

وأوضحت هيئة الأسرى في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن قوات الاحتلال كانت قد اعتقلت شومان وحمايل في الثامن من الشهر الجاري، بعد إطلاق الرصاص عليهما عند مدخل بلدة ترمسعيا شمال رام الله، وإصابتهما بجروح بليغة، وعلى إثرها جرى نقلهما إلى مستشفى إسرائيلي.

وأضافت أن المعتقلين خضعا لعمليات جراحية، وتم بتر في ساق المعتقل شومان من منطقة أسفل الركبة، مشيرة إلى أن وضعهما الصحي آخذ بالاستقرار بشكل تدريجي.