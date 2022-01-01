فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (هآرتس، يديعوت أحرونوت، معاريف) الصادرة اليوم الأربعاء.
* "هآرتس":
- في ضوء عدم حسم الحرب: بوتين يسعى إلى تحقيق إنجاز
- إسرائيل تحاول استيعاب التصعيد ولكن إمكانية الانفجار عالية
- سفير إسرائيل لدى الإمارات تم استدعاؤه للتنديد بسياسة بلاده في الحرم القدسي
- تسبي برئيل يكتب: الحرم القدسي ليس بأيدينا
- تحت حماية الجيش: مسيرة إلى مستوطنة "حومش" المخلاة
- الكرملين: أولوياتنا في إسرائيل إعادة ساحة ألكسندر في القدس الى روسيا
* "يديعوت احرونوت":
- في أعقاب التصعيد بالحرم القدسي: هجوم دبلوماسي من أربع جبهات
- في عيد الفصح: القدس فارغة من الإسرائيليين وعدد قليل وصل المدينة خوفا من الأحداث
- تفشي وباء العنف في حضانات الأطفال
* "معاريف":
- هجوم سياسي على إسرائيل
- سياسة الاستيعاب فشلت وإطلاق قذيفة على الجنوب
- استعدادات الشرطة لمسيرة الأعلام للمنظمات اليمينية
- بعد الأردن: الإمارات تستدعي سفير إسرائيل للتنديد
- استمرار حملات الاعتقالات في الضفة
- معركة على تويتر بين بينت ونتنياهو