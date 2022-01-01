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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الأربعاء 20 أبريل 2022 11:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (هآرتس، يديعوت أحرونوت، معاريف) الصادرة اليوم الأربعاء.  

* "هآرتس":

- في ضوء عدم حسم الحرب: بوتين يسعى إلى تحقيق إنجاز

- إسرائيل تحاول استيعاب التصعيد ولكن إمكانية الانفجار عالية  

- سفير إسرائيل لدى الإمارات تم استدعاؤه للتنديد بسياسة بلاده في الحرم القدسي  

- تسبي برئيل يكتب: الحرم القدسي ليس بأيدينا

- تحت حماية الجيش: مسيرة إلى مستوطنة "حومش" المخلاة  

- الكرملين: أولوياتنا في إسرائيل إعادة ساحة ألكسندر في القدس الى روسيا  

* "يديعوت احرونوت":  

- في أعقاب التصعيد بالحرم القدسي: هجوم دبلوماسي من أربع جبهات  

- في عيد الفصح: القدس فارغة من الإسرائيليين وعدد قليل وصل المدينة خوفا من الأحداث  

- تفشي وباء العنف في حضانات الأطفال  

* "معاريف":  

- هجوم سياسي على إسرائيل  

- سياسة الاستيعاب فشلت وإطلاق قذيفة على الجنوب  

- استعدادات الشرطة لمسيرة الأعلام للمنظمات اليمينية  

- بعد الأردن: الإمارات تستدعي سفير إسرائيل للتنديد  

- استمرار حملات الاعتقالات في الضفة  

- معركة على تويتر بين بينت ونتنياهو

#الصحف الإسرائيلية

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