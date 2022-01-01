رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (هآرتس، يديعوت أحرونوت، معاريف) الصادرة اليوم الأربعاء.

* "هآرتس":

- في ضوء عدم حسم الحرب: بوتين يسعى إلى تحقيق إنجاز

- إسرائيل تحاول استيعاب التصعيد ولكن إمكانية الانفجار عالية

- سفير إسرائيل لدى الإمارات تم استدعاؤه للتنديد بسياسة بلاده في الحرم القدسي

- تسبي برئيل يكتب: الحرم القدسي ليس بأيدينا

- تحت حماية الجيش: مسيرة إلى مستوطنة "حومش" المخلاة

- الكرملين: أولوياتنا في إسرائيل إعادة ساحة ألكسندر في القدس الى روسيا

* "يديعوت احرونوت":

- في أعقاب التصعيد بالحرم القدسي: هجوم دبلوماسي من أربع جبهات

- في عيد الفصح: القدس فارغة من الإسرائيليين وعدد قليل وصل المدينة خوفا من الأحداث

- تفشي وباء العنف في حضانات الأطفال

* "معاريف":

- هجوم سياسي على إسرائيل

- سياسة الاستيعاب فشلت وإطلاق قذيفة على الجنوب

- استعدادات الشرطة لمسيرة الأعلام للمنظمات اليمينية

- بعد الأردن: الإمارات تستدعي سفير إسرائيل للتنديد

- استمرار حملات الاعتقالات في الضفة

- معركة على تويتر بين بينت ونتنياهو