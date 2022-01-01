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مستوطنون يقتحمون موقع "برناط" الأثري على قمة جبل عيبال

الأربعاء 20 أبريل 2022 11:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT



نابلس / سما /

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء، موقع "برناط" الأثري فوق قمة جبل عيبال في نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس ، إن عشرات المستوطنين اقتحموا الموقع المذكور؛ لإقامة احتفالات لمناسبة "عيد الفصح" العبري، وسط إغلاق لبعض مفارق الطرق المؤدية للمنطقة، وذلك بعد يوم من اقتحام جبل القبيبات في برقة شمال غرب نابلس.

وأضاف دغلس أن المستوطنين يدعون وجود "مذبح" فوق قمة جبل عيبال، في محاولة لفرض أمر واقع لأطماعهم الاستيطانية، مؤكدا أن المستوطنين حاولوا أكثر من مرة إقامة بؤرة استيطانية في المنطقة، إلا أن الأهالي أفشلوا ذلك.

#مستوطنون #جبل عيبال

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