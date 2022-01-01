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الاحصاء: ارتفاع الرقم القياسي لأسعار الجملة بنسبة 3.86% في الربع الأول من 2022

الأربعاء 20 أبريل 2022 11:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحصاء: ارتفاع الرقم القياسي لأسعار الجملة بنسبة 3.86% في الربع الأول من 2022



رام الله / سما /

قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن الرقم القياسي العام لأسعار الجملة في فلسطين سجل ارتفاعاً حاداً نسبته 3.86% خلال الربع الأول من العام 2022، مقارنة بالربع الرابع من العام 2021، بواقع 5.77% للسلع المحلية، وبنسبة 3.20% للسلع المستوردة.

وأوضح الإحصاء أن السبب الرئيسي لهذا الارتفاع يرجع إلى ارتفاع أسعار السلع ضمن قسم تجارة الجملة عدا المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بنسبة 4.00%، والذي يشكل ما نسبته 89% من تجارة الجملة.

وارتفعت أسعار البيع بالجملة للفئات الآتية: بيع الفواكه والخضار بالجملة بنسبة 39.13%، والبيع بالجملة للمخلفات والنفايات الزراعية للاستعمال كعلف للحيوانات بنسبة 14.54%، وبيع المعادن وخامات المعادن بالجملة بنسبة 12.20%، وبيع منتجات التبغ بالجملة بنسبة 6.30%، وبيع منتجات الألبان والبيض بالجملة بنسبة 5.76%، وبيع المشروبات بالجملة بنسبة 5.34%، وبيع مواد البناء والأجهزة ومعدات السباكة والتدفئة ولوازمها بالجملة بنسبة 5.31%، والبيع بالجملة للحيوانات الحية بنسبة 4.40%، وبيع أنواع الوقود السائل بالجملة بنسبة 3.34%، وبيع أنواع الوقود الغازي بالجملة بنسبة 3.25%، وبيع الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية بالجملة بنسبة 3.05%.

وأشار الإحصاء إلى أن قسم تجارة الجملة والمفرد "التجزئة" واصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية سجل ارتفاعاً نسبته 2.68%، والذي يشكل ما نسبته 11% من تجارة الجملة، حيث ارتفعت أسعار البيع بالجملة للفئات الآتية: بيع قطع الغيار واكسسوارات المركبات ذات المحركات بنسبة 5.43%، وبيع المركبات ذات المحركات بنسبة 3.79%.

#الاحصاء #أسعار الجملة

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