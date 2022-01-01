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صحيفة تكشف تفاصيل الاتصال الأخير من الوسيط المصري ورد حماس بشأن التصعيد

الأربعاء 20 أبريل 2022 10:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة تكشف تفاصيل الاتصال الأخير من الوسيط المصري ورد حماس بشأن التصعيد



القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، اليوم الأربعاء، تفاصيل جديدة عن الاتصال الأخير من الوسيط المصري، عقب إطلاق المقاومة بغزة صاروخ تجاه مستوطنات غلاف غزة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، قولها، "إن الوسيط المصري أجرى اتصالات بـحماس سعياً إلى تهدئة الأوضاع، ولإيصال رسالة من الاحتلال مفادها بأنه لا يرغب في التصعيد، وبأنه سيردّ على إطلاق الصاروخ، نافيةً أن يكون المصريون قد مارسوا أيّ ضغوط على الحركة لمنعها من الردّ على الاعتداءات الإسرائيلية.

وفي الإطار ذاته، أبلغت «حماس» المصريين بأنها لن تسمح بكسْر العدو قواعد الاشتباك التي كانت سارية سابقاً، محذّرة من أن أيّ تجاوز للخطوط الحمر، سيؤدّي إلى ردّ من جانب المقاومة، وتالياً تفجّر الأوضاع من جديد.

 وشملت المباحثات أيضاً، بحسب المصادر، التطوّرات في القدس، حيث نبّهت الحركة الوسيط المصري إلى أن إقدام العدو على تنظيم «مسيرة الأعلام»، سيعيد الأمور إلى ما كانت عليه قبل معركة «سيف القدس» بأيّام.

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