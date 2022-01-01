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المرور بغزة تنشر إحصائية حوادث السير خلال الـ 24 ساعة الماضية

الأربعاء 20 أبريل 2022 10:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المرور بغزة تنشر إحصائية حوادث السير خلال الـ 24 ساعة الماضية



غزة / سما /

نشرت إدارة المرور والنجدة بالشرطة، صباح الأربعاء، إحصائية الحوادث المرورية التي وقعت في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت إحصائية المرور أن 9 حوادث سير سُجل لدى دائرة حوادث الطرق، خلال 24 ساعة الماضية، خلفت وفاتين و5 إصابات اثنتان منها بجروح خطيرة وإصابة متوسطة وأخرى بجروح طفيفة.

وبينّت أن أضراراً ماديةً وتلفيات وقعت في 17 مركبة ومكونات الطريق نتيجة تلك الحوادث.

وكانت شرطة المرور قد أعلنت مساء أمس عن وفاة الشاب (محمود عبد الله شراب - 21 عاماً) والفتى (سليم حسام شراب - 14 عاماً) إثر جروح خطيرة أصيبا بها بانقلاب دراجة نارية كانا يستقلانها على شارع صلاح الدين قرب مفترق المطاحن بالمحافظة الوسطى بينما أصيب مواطن آخر بجروح طفيفة.

#المرور بغزة

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