رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام)، الصادرة اليوم الأربعاء، تأكيد الرئيس محمود عباس خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن، أن استمرار الاعتداءات الوحشية الإسرائيلية على أبناء شعبنا ستؤدي إلى تبعات وخيمة لا يمكن احتمالها.

كما أبرزت الصحف الثلاث، اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي مجددا، والاعتداء على المصلين واعتقال 8 شبان، ووقوع إصابات في بزاريا وبرقة شمال نابلس.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- الرئيس لوزير الخارجية الأميركي: استمرار الاعتداءات الوحشية الإسرائيلية على أبناء شعبنا ستؤدي إلى تبعات وخيمة لا يمكن احتمالها

- الرئيس يهاتف الأسير المحرر مجد زيادة مهنئا بالإفراج عنه

- الأحد المقبل عطلة رسمية لمناسبة عيد الفصح المجيد

- إصابات في بزاريا وبرقة والمستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي

- منصور يدعو مجلس الأمن إلى تجاوز حالة الشلل طويل الأمد المتعلق بقضية فلسطين

- الإمارات تستدعي السفير الإسرائيلي للاحتجاج على الأحداث التي تشهدها القدس والمسجد الأقصى

- روسيا: الغرب يتهرب من تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بذريعة الأحداث في أوكرانيا

- طالب فلسطيني يحصل على براءة اختراع في روسيا

- الولايات المتحدة: تواصل الفعاليات المنددة بالعدوان الإسرائيلي على المسجد الأقصى

- تعديل ساعات العمل على معبر الكرامة الخميس والجمعة المقبلين

* "الأيام":

- الرئيس يستقبل المبعوث الأممي الخاص لعملية السلام

- الرئيس يؤكد لبلينكن: نرفض أي تغيير للوضع التاريخي والقانوني للحرم القدسي

- عشرات الإصابات خلال تصدي مواطني برقة وبزاريا للمستوطنين ومواجهات عنيفة في الخليل

- الاحتلال يوقف اقتحامات المستوطنين للأقصى بدءاً من الجمعة حتى انتهاء عطلة الفطر

- غارات إسرائيلية على موقع في خان يونس وإطلاق قذائف "ستريلا 2" تجاه الطائرات

- لليوم الثالث.. مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى

- مجلس الأمن: 5 دول أوروبية تدعو للهدوء وعدم التصعيد بالقدس

- أردوغان يحذر من "تهديدات تطال الوضع القانوني والمعنوي" للأقصى

- مسؤول في الاتحاد الأوروبي: الأوضاع في الأراضي الفلسطينية "صعبة وخطيرة"

- وفد أميركي يبدأ اليوم زيارة إلى المنطقة منعا للتصعيد

- الأحد.. عطلة رسمية لمناسبة عيد الفصح

- الإمارات تستدعي سفير إسرائيل لديها على خلفية تصاعد التوتر في القدس

- روسيا: الغرب يتهرب من تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بذريعة أحداث أوكرانيا

- حرب أوكرانيا: روسيا تبدأ معركة دونباس وقتال شوارع يتواصل في مدينة ماريوبول

* "القدس":

- الرئيس يبلغ الإدارة الأميركية بتخوفه من انفجار الأوضاع

- اقتحام الأقصى مجددا والاعتداء على المصلين واعتقال 8 شبان

- إصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات في بزاريا وبرقة

- انقسام في مجلس الأمن بشأن التوترات بالقدس

- تشييع شهيدة فقوعة الطالبة حنان خضور

- وقف للاقتحامات والفصائل في تأهب.. هل نجحت الوساطات بخفض التوتر بالأقصى؟!

- تقرير: إسرائيل غير جاهزة لمواجهات داخل «الخط الأخضر»... في حال اندلاع حرب

- روسيا تشن ضربات على الشرق الأوكراني