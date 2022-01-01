  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

انخفاض على درجات الحرارة ويحتمل سقوط امطار خفيفة

الأربعاء 20 أبريل 2022 08:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
انخفاض على درجات الحرارة ويحتمل سقوط امطار خفيفة



رام الله / سما /

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الاربعاء، غائماً جزئياً إلى صاف وربيعيا ولطيفا نهاراً بارد ليلاً خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ويحتمل سقوط امطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وأشارت الدائرة إلى أن الجو يكون يوم غد الخميس، غائماً جزئياً إلى صاف وربيعيا لطيفا نهاراً باردا نسبياً ليلاً خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الجمعة، فيكون الجو غائماً جزئياً حارا نسبياً الى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو: القسام تنشر مشاهد من تصديها لطائرات الاحتلال في سماء غزة

غانتس يوجه رسالة تهديد لقادة حماس..

هذا ما انتهى اليه اجتماع الفصائل في مكتب السنوار بغزة..

إغلاق المسجد الأقصى أمام المستوطنين ابتداء من يوم الجمعة المقبل حتى نهاية شهر رمضان

إعلام عبري : الأردن أغلق حدوده مع الاحتلال لساعات

بدء اجتماع الفصائل في مكتب السنوار بغزة

صحيفة عبرية: انضمام غزة للمواجهة "مسألة وقت"

الأخبار الرئيسية

لليوم الرابع على التوالي.. الاحتلال و المستوطنون يقتحمون الأقصى

الفصائل الفلسطينية تصدر بيانا عقب اجتماعها في مكتب السنوار بغزة

"واللا": وفد أميركي يزور البلاد والأردن ومصر منعا للتصعيد

F210521JA01

إغلاق المسجد الأقصى أمام المستوطنين ابتداء من يوم الجمعة المقبل حتى نهاية شهر رمضان

بالفيديو: القسام تنشر مشاهد من تصديها لطائرات الاحتلال في سماء غزة

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم