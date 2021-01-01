شاهد ..ليفربول يكتسح يونايتد ويخطف الصدارة في ليلة صلاح

وكالات - سما-

انتزع ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مؤقتا بفوزه الكبير على ضيفه مانشستر يونايتد برباعية دون رد.

المباراة لعبت على ملعب "أنفيلد" معقل ليفربول، وهي مؤجلة من منافسات الجولة رقم 30 لمسابقة البريميرليج.

ويسعى ليفربول لتحقيق الانتصار لانتزاع صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بشكل مؤقت،

وتقدم ليفربول في الدقيقة الخامسة عن طريق الكولومبي لويس دياز، فيما أضاف المصري محمد صلاح الهدف الثاني بالدقيقة 22.

وفي الشوط الثاني، واصل ليفربول توهجه، وسجل الهدف الثالث في الدقيقة 68 عن طريق السنغالي ساديو ماني، ليؤكد تفوقه.

وفي الدقيقة 85، أحرز صلاح الهدف الشخصي الثاني له والرابع لليفربول، ليحصد 3 نقاط غالية، تجعله يتصدر الترتيب بواقع 76 نقطة، في انتظار مباراة مانشستر سيتي الوصيف بـ74 نقطة ضد برايتون، مساء الأربعاء.

على الجانب الآخر، توقف رصيد مانشستر يونايتد عقب تلك الهزيمة عند 54 نقطة بالمركز السادس بفارق الأهداف عن أرسنال الخامس، وخلف توتنهام الرابع بـ57 نقطة.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لموسم 2021-2022

ليفربول - 73 نقطة

مانشستر سيتي - 74 نقطة

تشيلسي - 62 نقطة

توتنهام - 57 نقطة

أرسنال - 54 نقطة

مانشستر يونايتد - 54 نقطة

وست هام - 52 نقطة