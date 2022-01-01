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بوليفيا تدين التصعيد الإسرائيلي بحق شعبنا

الثلاثاء 19 أبريل 2022 10:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
بوليفيا تدين التصعيد الإسرائيلي بحق شعبنا



لاباز/سما/

 أدانت وزارة الخارجية البوليفية، اليوم الثلاثاء، التصعيد العسكري الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، خاصة في القدس المحتلة، والذي أدى إلى إصابة واعتقال المئات من الفلسطينيين خلال شهر رمضان المبارك.

وفي سياق متصل، أدان رئيس الحزب الحاكم، الرئيس البوليفي السابق ايفو موراليس، أعمال العنف التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، خاصةً في مدينة القدس المحتلة.

وناشد موراليس في تغريدة له على صفحته الرسمية في "تويتر"، المجتمع الدولي وجميع المدافعين عن العدالة والسلام في العالم، للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني لتحقيق آماله في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

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#بوليفيا

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