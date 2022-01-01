مراجع لبنانية تدين العدوان الإسرائيلي على القدس والمسجد الأقصى

بيروت/سما/

أدان شيخ العقل لطائفة الموحّدين الدروز في لبنان الشيخ الدكتور سامي أبي المنى، اليوم الثلاثاء، الهجمة الإسرائيلية على المسجد الأقصى، التي تتجاهل حق المسلمين بممارسة شعائرهم الدينية في شهر رمضان المبارك، وحق الفلسطينيين بأرضهم ومقدساتهم.

وعبّر عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني في التمسك بقضيته وتراثه الديني الوطني، داعيًا المجتمع الدولي الى الوقوف الى جانب هذا الحق بقوة وحزم.

بدوره، حذّر العلامة السيد علي فضل الله من أن الاحتلال يعمل لفرض أمر واقع جديد في المسجد الأقصى، وانتزاعه جغرافيا وعمليا من الوجدان العربي والإسلامي، داعيا هذا الوجدان إلى التحرك السريع ومواكبة ما يجري في القدس وفلسطين، لإعادة تشكيل حركة وعي ونضال عربية وإسلامية وإنسانية تعيد للقضية الفلسطينية وهجها وحضورها.

وطالب فضل الله الشارع العربي والإسلامي بمواكبة حركة الشعب الفلسطيني الميدانية، والوقوف إلى جانب المرابطين في الأقصى والمدافعين عنه، وإلى جانب الإنسان الفلسطيني الأسير والمعتقل والذي يتعرض لكل أساليب القتل والتشريد والترهيب وتهديم منزله، ولأبشع أنواع الحصار والمطاردة والاقتلاع من الأرض.

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