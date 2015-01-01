الرئيس يهاتف الأسير المحرر مجد زيادة مهنئا بالإفراج عنه

رام الله/سما/

هاتف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الثلاثاء، الأسير المحرر مجد محمود زيادة، مهنئا بالإفراج عنه من معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

وأشاد الرئيس، خلال الاتصال، بنضالات وصمود شعبنا خاصة الأسرى، مؤكدًا أن قضية الأسرى على رأس سلم أولويات القيادة الفلسطينية، حتى ينعموا جميعًا بالحرية.

والأسير مجد زيادة، من مدينة رام الله، واعتقل عندما كان عمره 19 عامًا، وأفرج عنه مؤخرًا بعد أن قضى 20 عامًا في معتقلات الاحتلال، كان خلالها موجّهًا لحركة "فتح" في أكثر من معتقل.

وخلال فترة اعتقاله، فقد مجد والدته المناضلة لطفية زيادة عام 2015 بعد صراع طويل خاضته مع مرض السرطان، وحرمه الاحتلال من وداعها، حيث كانت تتصدر المسيرات المساندة للأسرى.

وتمكن مجد خلال سنوات اعتقاله من استكمال دراسته والحصول على درجتي البكالوريوس والماجستير.