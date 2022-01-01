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ماليزيا تطالب بالتدخل لوقف أعمال الاحتلال الوحشية بالمسجد الأقصى

الثلاثاء 19 أبريل 2022 09:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
ماليزيا تطالب بالتدخل لوقف أعمال الاحتلال الوحشية بالمسجد الأقصى



كوالالمبور/سما/

طالب وزير الخارجية الماليزي سيف الدين عبد الله، اليوم الثلاثاء، الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي بالتدخل لوقف الأعمال الوحشية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في حق الفلسطينيين والمسجد الأقصى.

وقال عبد الله في مؤتمر صحفي في العاصمة الماليزية كوالالمبور إنه سيطلب أيضًا من "بعض وزراء خارجية دول لديها موقف جيد للتحدث مع إسرائيل ومحاولة إقناعهم لوقف الأعمال الوحشية"، محذّرا من تكرار ما حدث في العام الماضي.

وأضاف أن "ماليزيا رغم كونها دولة صغيرة ستحاول التحدث مع الدول والمنظمات الدولية لوقف استمرار الفظائع المرتكبة في فلسطين".

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#ماليزيا #منظمة التعاون الاسلامي #الاقصى

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