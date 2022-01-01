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أردوغان يبحث مع هرتسوغ الأحداث في فلسطين

الثلاثاء 19 أبريل 2022 09:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
أردوغان يبحث مع هرتسوغ الأحداث في فلسطين



أنقرة/سما/

بحث الرئيس التركيّ، رجب طيب إردوغان، مع نظيره الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، مساء اليوم الثلاثاء، "الأحداث التي تسببت بها قوات الأمن والمجموعات الإسرائيلية المتطرفة في فلسطين".

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الجانبين، بحسب تغريدة للرئيس التركي.

وقال إردوغان إنهما تناولا العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية، يأتي في مقدمتها الأحداث التي تسببت بها قوات الأمن والمجموعات الإسرائيلية المتطرفة في فلسطين في الآونة الأخيرة.

وأضاف أنه أكد لنظيره أهمية عدم السماح بالأعمال الاستفزازية والتهديدات التي تطال الوضع القانوني والمعنوي للمسجد الأقصى.

وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن إردوغان، سيجري اتصالا هاتفيا بالرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، بعد الاعتداءات الإسرائيلية على المصلين الفلسطينيين في المسجد الأقصى.

وكان إردوغان قد قال، يوم الأحد الماضي، إنه أبلغ نظيره الفلسطيني، محمود عباس، بأنه يستنكر الاعتداءات الإسرائيلية تجاه المصلين الفلسطينيين في المسجد الأقصى والتهديدات "لوضعه أو مكانته".

وأعرب إردوغان، في كلمة خلال برنامج الإفطار التقليدي مع السفراء الأجانب لدى أنقرة، في مقر حزب العدالة والتنمية بالعاصمة، أمس الإثنين، عن "أمله" في عدم تكرر مشاهد الاعتداءات الإسرائيلية في المسجد الأقصى.

وقال إردوغان: "نرى ما يحدث في المسجد الأقصى، الأمر الذي يبعث على الحزن حقا. آمل ألا تتكرر مثل هذه المشاهد مستقبلا، وكنت أبلغت ذلك للرئيس الإسرائيلي (يتسحاق هرتسوغ) خلال زيارته تركيا".

#اردوغان #هرتسوغ #المسجد الاقصى

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