"بيتكوين" تقفز فوق الـ 40 ألف دولار

وكالات/سما/

سجل سعر العملة الرقمية المشفرة "بيتكوين"، ارتفاعا اليوم الثلاثاء 19 ابريل 2022، فوق مستوى 40 ألف دولار مع ترقب تحركات البنوك المركزية إزاء سياسات لرفع الفائدة لكبح التضخم.

وجرى صباح اليوم الثلاثاء، تداول سعر أكبر عملة رقمية مشفرة في العالم على ارتفاع بنسبة 4.78% على أساس يومي إلى 40764 دولارًا

هذا ولا تزال بيتكوين منخفضة بحوالي 41% عن أعلى مستوياتها على الإطلاق البالغة 69 ألف دولار في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وكانت أسعار بيتكوين سجلت أدنى مستوياتها في شهر خلال تعاملات، الإثنين، مع تراجع شهية المستثمرين على الأصول عالية المخاطر.

وبلغت القيمة السوقية لـ "بيتكوين" 774.7 مليار دولار أميركي، بإجمالي 19.015 مليون وحدة متداولة من إجمالي 21 مليون وحدة مطروحة للتداول.

وزادت "إيثيريوم" ثاني أكبر عملة رقمية في العالم من حيث القيمة السوقية بعد بيتكوين، بنسبة 5.19% إلى 3044 دولارا، بإجمالي قيمة سوقية 366.33 مليار دولار.