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شركة طيران إماراتية تلغي مشاركتها في احتفالات "إسرائيلية" بسبب أحداث الأقصى

الثلاثاء 19 أبريل 2022 08:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
شركة طيران إماراتية تلغي مشاركتها في احتفالات "إسرائيلية" بسبب أحداث الأقصى



القدس المحتلة/سما/

أعلنت شركة طيران إماراتية"، مساء اليوم الثلاثاء 19 ابريل 2022، إلغاء مشاركتها احتفالات "إسرائيلية" بذكرى ما يسمى "النكبة".

وقالت القناة "12" العبرية: "إن شركة الطيران الإماراتية التي أعلنت سابقا أنها ستشارك لأول مرة في احتفالات(إسرائيل) بذكرى (النكبة)، قررت إلغاء مشاركتها، وذلك بعد الإعلان عن استدعاء السفير الإسرائيلي لمحادثة في وزارة الخارجية الإماراتية على خلفية أحداث المسجد الأقصى".


 
هذا، واستدعت وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، سفير "إسرائيل" لدى الإمارات أمير حايك، وأبلغته احتجاج دولة الإمارات واستنكارها الشديدين على الأحداث التي تشهدها القدس والمسجد الأقصى، من اعتداءات على المدنيين واقتحامات للأماكن المقدسة، والتي أسفرت عن إصابة عدد من المدنيين.

#الامارات

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