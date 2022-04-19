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هذا ما انتهى اليه اجتماع الفصائل في مكتب السنوار بغزة..

الثلاثاء 19 أبريل 2022 08:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
هذا ما انتهى اليه اجتماع الفصائل في مكتب السنوار بغزة..



غزة/سما/

أكد القيادي بحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أحمد المدلل اليوم الثلاثاء 19/4/2022، أن الفصائل ستبقى في حالة استنفار في اليومين المتبقين من عيد الفصح اليهودي وانعقاد دائم على خلفية مايجري في القدس المحتلة.

وحذرت  الفصائل الفلسطينية من دعوات المستوطنين لمسيرة الأعلام وتؤكد بأن يدها على الزناد.

ودعا القيادي المدلل، عقب اجتماع القوى والفصائل بمكتب رئيس حركة حماس بغزة يحيى السنوار، القوى والفصائل أهلنا في الداخل المحتل عام 1948 والضفة الغربية، باستمرار تسيير الحافلات للقدس، وأن يكونوا في حالة تحشيد مستمر من أجل الرباط في المسجد الأقصى.


 
كما دعا، لاستمرار حالة الاشتباك خصوصاً في القدس والضفة.

وقال القيادي المدلل :"نحن في غزة نشكل صمام الأمان والحامي للمعتكفين في المسجد الأقصى والقدس، والفصائل ستبقى في حالة استنفار وانعقاد دائم، وهذا يمثل صمام أمان للمشروع الفلسطيني."

وطالب، شعوبنا العربية أن تقف في وجه حالة التطبيع المُذل التي تُعطي الاحتلال الضوء الأخضر لمزيد من ارتكاب الجرائم ضد أبناء شعبنا وأقصانا.

وبعث بتحية إجلال وإكبار لأهلنا في القدس والأقصى والزاحفين إلى هناك، قائلاً:"لن نتخلى عنهم وسنحميهم بأرواحنا".

#الفصائل الفلسطينية #يحيي السنوار

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