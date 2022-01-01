بالفيديو: القسام تنشر مشاهد من تصديها لطائرات الاحتلال في سماء غزة

غزة/سما/

نشرت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس،مساء الثلاثاء، مقاطع مصورة لتصدي مجاهديها للطيران الصهيوني بصواريخ أرض-جو خلال عدوانه على قطاع غزة فجر اليوم.

وكانت كتائب القسام أعلنت، فجر الثلاثاء، تصديها للطيران الحربي الإسرائيلي الذي شن غارات على جنوب القطاع، بصاروخ أرض-جو من نوع “ستريلا”.

وتعد هذه المرة الأولى التي تعلن فيها “القسام” استخدام صواريخ ستريلا الروسية الصنع، وفق ما قاله مصدر في المقاومة لقناة الميادين.

وصاروخ “ستريلا” بمثابة نظام دفاع جوي أرض- جو محمول على الكتف، روسي الصنع ويزن أكثر من 9 kg وطوله 1.44 متر ويبلغ مداه أكثر من 400 متر. يعد الصاروخ نظام أرض جو وذو رأس متفجر شديد الانفجار.

ويعتبر هذا الصاروخ فعّال في المسافات القصيرة، ويعمل وفق منظومة التوجيه الحراري بحيث يبلغ مداه نحو 3700 متر، بارتفاع 150 متر.

وبحسب المعلومات الواردة حوله، تم إجراء عدة تحسينات على الصاروخ، بطرازات متعددة أبرزها “ستريلا 10″ ويبلغ مداه الفعال ما بين 800 و5000 متر، بارتفاع يتراوح بين 10 و3500 متر، ويعمل بمؤشر توجيهي حتى 3000 متر، وبسرعة انطلاق تصل إلى 420 مترا في الثانية.

وتم إنتاج منظومة “ستريلا 10” للدفاع الجوي في مكتب “توتش ماش” الروسي في مطلع سبعينيات القرن العشرين.

ووفق التقارير، صُنع الصاروخ خصيصًا لتدمير الأهداف الجوية دون الصوتية، وللطائرات الثابتة الجناحين، والمروحيات، والطائرات بدون طيار، في الارتفاعات الأرضية، والمنخفضة.

وكان الطيران الحربي التابع للاحتلال الإسرائيلي شن سلسلة غارات جوية على مواقع وأهداف متفرقة من قطاع غزة، بعد ساعات من إعلان صد القبة الحديد لصاروخ انطلق من غزة.