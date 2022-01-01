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الملك سلمان للرئيس الجزائري: السعودية حريصة على إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس

الثلاثاء 19 أبريل 2022 07:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
الملك سلمان للرئيس الجزائري: السعودية حريصة على إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس



د ب أ/سما/

أكد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، في رسالة للرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، حرص السعودية على موقفها الثابت من القضية الفلسطينية، لإقامة دولة فلسطين على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق الشرعية الدولية.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان لها إن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون،استقبل اليوم الثلاثاء، سفير السعودية بالجزائر، عبد الله بن ناصر عبد الله البصيري، الذي نقل له رسالة من أخيه، خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان.


وأشار ذات المصدر إلى أن الملك سلمان عبّر للرئيس تبون، عن مشاعر الأخوة والمودة، مشيدا بنهج التشاور والتنسيق بين البلدين الشقيقين، معربا عن ” مشاركته الرأي حيال وحدة الصف العربي، والعمل المشترك للنهوض بالأمة العربية”.

#الملك سلمان #السعودية #فلسطين #القدس #الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

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