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مسيرة حاشدة بشيكاغو تنديدا بجرائم الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني

الثلاثاء 19 أبريل 2022 06:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسيرة حاشدة بشيكاغو تنديدا بجرائم الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني



شيكاغو/سما/

شارك المئات من أبناء  الجالية الفلسطينية والعربية والإسلامية ومتضامنين أجانب بتظاهرة حاشدة في مدينة شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية تنديدا باستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية خاصة في مدينة القدس والحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، واستمرار الاقتحامات المتكررة لمدن الضفة الغربية وسياسة الإعدامات الميدانية وهدم البيوت واستمرار حصار قطاع غزة.


  حيث جابت المسيرة شوارع مدينة شيكاغو رافعين الأعلام الفلسطينية وصور ولافتات تدين استمرار الاعتداءات الإسرائيلية منددين بالوقت نفسه بجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين مطالبين المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالضغط على دولة الاحتلال لوقف جرائمها بحق الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأطول احتلال في العصر الحديث ، منددين بتقاعس المجتمع الدولي بحماية الشعب الفلسطيني الأمر الذي يشجع قادة الاحتلال بالإمعان في ارتكاب المزيد من تلك الجرائم .


وطالب المشاركون في المسيرة التي نظمها التحالف من أجل العدالة في فلسطين فرع شيكاغو الحكومة الأمريكية بالتوقف عن الكيل بمكيالين عندما يتعلق الأمر بالحقوق الفلسطينية،وضرورة التدخل لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف .

#اسرائيل
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