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السودان تدين هجمة قوات الاحتلال على المسجد الأقصى

الثلاثاء 19 أبريل 2022 06:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
السودان تدين هجمة قوات الاحتلال على المسجد الأقصى



الخرطوم/سما/

 أدان وزير الخارجية السوداني علي الصادق "الهجمة السافرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى المبارك والمرابطين والمصلين فيه".

جاء ذلك خلال لقائه سفير دولة فلسطين لدى السودان سمير عبد الجبار بمقر وزارة الخارجية السودانية، في العاصمة الخرطوم.

 وأطلع السفير، الوزير على مجريات الأحداث والانتهاكات التى تتعرض لها مدينه القدس والمسجد الأقصى من اقتحامات واعتداءات جنود الاحتلال على المصلين، واستفزازات المستوطنين للمواطنين الفلسطينيين.

وأكد الصادق دعم جمهورية السودان المتواصل للقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني بإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس.

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#السودان #الاحتلال #المسجد الاقصى

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