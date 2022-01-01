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‎الإمارات تستدعي السفير الإسرائيلي للاحتجاج على الأحداث التي تشهدها القدس و الأقصى

الثلاثاء 19 أبريل 2022 05:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
‎الإمارات تستدعي السفير الإسرائيلي للاحتجاج على الأحداث التي تشهدها القدس و الأقصى



أبو ظبي/سما/

استدعت الامارات العربية المتحدة السفير الاسرائيلي لديها، وأبلغته احتجاج الدولة واستنكارها الشديدين على الأحداث التي تشهدها القدس والمسجد الأقصى، من اعتداءات على المدنيين واقتحامات للأماكن المقدسة، والتي أسفرت عن إصابة عدد من المدنيين.

وبحسب وكالة الأنباء الامارتية "وام " أكدت ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي على "ضرورة الوقف الفوري لهذه الممارسات وتوفير الحماية الكاملة للمصلين واحترام السلطات الإسرائيلية حق الفلسطينيين في ممارسة شعائرهم الدينية ووقف أية ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى، معربة عن قلقها من تصاعد حدة التوتر الذي يهدد الاستقرار والأمن في المنطقة.

وأكدت أيضا على " ضرورة احترام دور المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم وعدم المساس بسلطة صلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى.

وشددت " على ضرورة خلق بيئة مناسبة تتيح العودة إلى مفاوضات جدية تفضي إلى تحقيق سلام عادل وشامل، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.

#اسرائيل

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