"الشعبية" تدعو لمواصلة الاشتباك المفتوح مع الاحتلال وتوسيع رقعته

غزة/سما/

دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الثلاثاء، جماهير شعبنا للاحتشاد الجماهيري الواسع للتصدي لمسيرات الصهيونية في كل من "حومش" والقدس والحرم الإبراهيمي، ومواصلة حالة الاشتباك المفتوح مع الاحتلال وتوسيع رقعته ليشمل كل مواقع التماس ومستعمرات ومواقع الاحتلال العسكرية.

وقالت الشعبية في بيانٍ ورد وكالة "خبر" نسخةً عنه: "إنّ دعوات الصهاينة لتنظيم مسيرة أعلام جديدة، حول أسوار البلدة القديمة بالقدس، ونية المستوطنين تنظيم مسيرة ضخمة اليوم في مستعمرة "حومش" المخلاة المحاذية لقرية برقة قرب مدينة نابلس بمشاركة كبار قادة الاستيطان المتطرفين وقادة جيش العدو بالمنطقة، هو تفجير للأوضاع، ونية صهيونية مُبيّتة وممنهجة ومبرمج لها من أعلى السقف السياسي الصهيوني لتغيير الوقائع على الأرض في إطار تنفيذ المخططات الصهيونية القائمة على التهويد والاستيطان وتغيير الوضع القانوني والسياسي في الأماكن المقدسة خاصّة القدس المحتلة والمسجد الإبراهيمي".

وثمنت صمود أهلنا في القدس المحتلة وشبابها الثائر وهم يتصدّون بكل بسالةٍ وإصرار وتحدٍ لقطعان المستوطنين الذين يحاولون تدنيس باحات المسجد الأقصى والأماكن المقدّسة بتواطؤ ومشاركة من جيش الاحتلال.





