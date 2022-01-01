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آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الأربعاء

الثلاثاء 19 أبريل 2022 05:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الأربعاء



غزة/سما/

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود، وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزّة، اليوم الثلاثاء، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، ليوم غدٍ الأربعاء الموافق 20 أبريل 2022.

وأشارت إلى أن السفر ليوم غدٍ سيكون للحافلة السابعة + الثامنة+ التاسعة حتى الرقم (100) من كشف رقم (18/ 2022)، بالإضافة إلى الحافلة الرابعة من كشف الجوازات المصرية (16/2022).

ونوّهت للمسافرين بالتواجد في تمام الساعة 08:00 صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر، مُؤكّدةً على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثًا خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في محافظات القطاع، وضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

 

 

وبيّنت ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده، لافتةً إلى إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وحجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

للاطلاع على كشف (18/ 2022): اضغط هنا

للاطلاع على كشف الجوازات المصرية (16/2022): اضغط هنا

للتسجيل والاستعلام عما يتعلق بشؤون السفر، يمكن الدخول عبر الرابط: اضغط هنا

#السفر عبر معبر رفح #كشف السفر عبر معبر رفح

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