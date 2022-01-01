  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الشيخ رائد صلاح: الأقصى حق إسلامي عروبي لا يقبل المشاركة والتقسيم

الثلاثاء 19 أبريل 2022 04:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشيخ رائد صلاح: الأقصى حق إسلامي عروبي لا يقبل المشاركة والتقسيم



القدس المحتلة/سما/

شدد الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل، على أن المسجد الأقصى حق إسلامي عروبي فلسطيني لا يقبل المشاركة ولا المساومة ولا التقسيم.

وأكد الشيخ صلاح أنّ الوجود الإسرائيلي في الأقصى وجود احتلالي، لذلك هو باطل وبلا شرعية وكل ما يبنى على باطل فهو باطل.

وجاءت تصريحات "شيخ الأقصى" عقب وصوله صباح اليوم الثلاثاء، إلى المسجد المبارك وأجرى جولة في باحاته وعقد اجتماعا مع عدد من المرابطين ومسؤولي اللجان والمشرفين على إدارة شؤون المسجد المبارك، فيما تجمع عشرات المرابطين لاستقباله والترحيب به داخل المسجد.

وهذه هي المرة الثانية التي يتمكن فيها الشيخ صلاح من دخول المسجد الأقصى بعد أكثر من 15 عامًا من الإبعاد القسري عن المسجد.


وفي 13 ديسمبر/كانون أول الماضي، أفرجت سلطات الاحتلال عن الشيخ صلاح، بعد قضائه مدة حكمه في السجن لمدة 17 شهرًا، بتهمة "التحريض".

وتأتي هذه الزيارة مع تواصل الدعوات المقدسية، للاستمرار في الحشد والرباط بالمسجد الأقصى، للتصدي لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي واقتحامات المستوطنين المتكررة خلال شهر رمضان المبارك.

#المسجد الاقصى

الأكثر قراءة اليوم

اطلاق صاروخ من غزة صوب مستوطنات الغلاف (فيديو)

تحرك عاجل في مصر بعد إعلان "إسرائيل" تنظيم احتفال "سيناء تنتظرنا"

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف عدة مواقع للمقاومة في قطاع غزة

لاول مرة .. القسام تستخدم صواريخ من طراز "ستريلا الروسي" لصد طائرات الاحتلال الحربية

معاريف: الأردن وإيران تحت المجهر الإسرائيلي.. والأقصى: "نحن رجال محمد ضيف"

تقرير: الحكومة الاسرائيلية تعتزم التصعيد دبلوماسيا ضد الأردن

راصد جوي يكشف موعد انحسار الموجة الحارة في فلسطين

الأخبار الرئيسية

85-215735-abbas-blinken-meeting-ramallah_700x400

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس ووزير الخارجية الأمريكي

news_17_1620632250

صحيفة عبرية: انضمام غزة للمواجهة "مسألة وقت"

تخوف اسرائيلي من اشتعال الأوضاع في مناطق الـ48 في حال اندلاع حرب

6UYjQ

مستوطنون يقررون إقامة مسيرة أعلام بالقدس غداً ..وشرطة الاحتلال: لن تكون تحت حراستنا

المقاومة للوسطاء : لدينا فائض صواريخ ووجهتها القادمة لن تكون البحر ..

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم