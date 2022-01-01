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القواسمي: "الاحتلال يُمعن في انتهاكاته بحق الحرم الإبراهيمي الشريف"

الثلاثاء 19 أبريل 2022 04:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
القواسمي: "الاحتلال يُمعن في انتهاكاته بحق الحرم الإبراهيمي الشريف"



الخليل/سما/

أكدّ رئيس بلدية الخليل محمد عمران القواسمي، أنّ الاحتلال الإسرائيلي ما زال يُمعن في إجراءاته العنصرية بحق المصلين والحرم الإبراهيمي الشريف خلال شهر رمضان المبارك، مستنكراً قرار الاحتلال القاضي بإغلاق الحرم الإبراهيمي لمدة يومين ومنع المصلين من أداء الصلاة في الشهر الفضيل، لافتاً إلى أنّ هذه الإجراءات العنصرية تهدف إلى تهويد البلدة القديمة وإفراغها من الوجود الفلسطيني.


وعبّر الأستاذ القواسمي عن استيائه وغضبه من الحفلات الغنائية الصاخبة والمُستفزة التي تستبيح الحرم الإبراهيمي وساحاته من قبل قطعان المستوطنين، معتبراً ما يجري انتهاك صارخ لحرمة المسجد الإبراهيمي الذي يُعدُ ملكية وقفية للمسلمين لوحدهم وهو مسجد إسلامي خالص، مطالباً المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بالوقوف عند مسؤلياتها ولجم الاحتلال ومستوطنيه.

#محمد عمران القواسمي #الحرم الابراهيمي الشريف

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