حماس: المسجد الأقصى كان وسيبقى إسلاميًا خالصًا ولن يكون للمحتل الغاصب مكان فيه

غزة/سما/

أكدت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، استمرار الرباط في المسجد الأقصى والتصدي لقوات الاحتلال واقتحامات المستوطنين لباحات المسجد.

وقالت حماس في بيان لها: يؤكد شعبنا كل يوم أنه خط الدفاع الأول عن ثالث الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين الأولى برباطه وصموده وتضحياته، مسطرًا بذلك ملحمة بطولية ستُفشل مخططات الاحتلال الساعية لفرض التقسيم الزماني والمكاني عبر تكرار اقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين الآمنين.

وجددت التأكيد أن "المسجد الأقصى المبارك كان وسيبقى إسلاميًا خالصًا ولن يكون للمحتل الغاصب مكان فيه، وستتحطم أحلامه أمام صمود ورباط شعبنا المتجذر في هذه الأرض المباركة".