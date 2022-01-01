  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

لين هاستيغنز تصل غزة للاطلاع على الأوضاع

الثلاثاء 19 أبريل 2022 04:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
لين هاستيغنز تصل غزة للاطلاع على الأوضاع



غزة/سما/

وصلت اليوم الثلاثاء، منسقة الشؤون الإنسانية للأراضي الفلسطينية المحتلة في الأمم المتحدة لين هاستيغنز، إلى قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون "إيرز".

ويرافق هاستيغنز وفدًا من مساعديها للاطلاع على صورة الأوضاع في قطاع غزة، وخاصة تطورات ملف الإعمار.

والتقت هاستيغنز مع وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة ناجي سرحان، الذي استعرض خلال اللقاء آخر التطورات على صعيد الإعمار ومدى التقدم به، وكذلك الأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة التي يمر بها قطاع غزة.

والتقت هاستيغنز مع ممثلين عن مؤسسات أجنبية ومنظمات مجتمع مدني وقطاع الصحة للاطلاع على تطورات الأوضاع الحياتية بغزة.

#لين هاستينغز #غزة

الأكثر قراءة اليوم

اطلاق صاروخ من غزة صوب مستوطنات الغلاف (فيديو)

تحرك عاجل في مصر بعد إعلان "إسرائيل" تنظيم احتفال "سيناء تنتظرنا"

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف عدة مواقع للمقاومة في قطاع غزة

لاول مرة .. القسام تستخدم صواريخ من طراز "ستريلا الروسي" لصد طائرات الاحتلال الحربية

معاريف: الأردن وإيران تحت المجهر الإسرائيلي.. والأقصى: "نحن رجال محمد ضيف"

تقرير: الحكومة الاسرائيلية تعتزم التصعيد دبلوماسيا ضد الأردن

راصد جوي يكشف موعد انحسار الموجة الحارة في فلسطين

الأخبار الرئيسية

85-215735-abbas-blinken-meeting-ramallah_700x400

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس ووزير الخارجية الأمريكي

news_17_1620632250

صحيفة عبرية: انضمام غزة للمواجهة "مسألة وقت"

تخوف اسرائيلي من اشتعال الأوضاع في مناطق الـ48 في حال اندلاع حرب

6UYjQ

مستوطنون يقررون إقامة مسيرة أعلام بالقدس غداً ..وشرطة الاحتلال: لن تكون تحت حراستنا

المقاومة للوسطاء : لدينا فائض صواريخ ووجهتها القادمة لن تكون البحر ..

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم