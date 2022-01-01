لين هاستيغنز تصل غزة للاطلاع على الأوضاع

غزة/سما/

وصلت اليوم الثلاثاء، منسقة الشؤون الإنسانية للأراضي الفلسطينية المحتلة في الأمم المتحدة لين هاستيغنز، إلى قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون "إيرز".

ويرافق هاستيغنز وفدًا من مساعديها للاطلاع على صورة الأوضاع في قطاع غزة، وخاصة تطورات ملف الإعمار.

والتقت هاستيغنز مع وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة ناجي سرحان، الذي استعرض خلال اللقاء آخر التطورات على صعيد الإعمار ومدى التقدم به، وكذلك الأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة التي يمر بها قطاع غزة.

والتقت هاستيغنز مع ممثلين عن مؤسسات أجنبية ومنظمات مجتمع مدني وقطاع الصحة للاطلاع على تطورات الأوضاع الحياتية بغزة.