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رسميا..مانشستر يونايتد يحسم مشاركة رونالدو أمام ليفربول

الثلاثاء 19 أبريل 2022 04:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسميا..مانشستر يونايتد يحسم مشاركة رونالدو أمام ليفربول



لندن/سما/

حسم نادي مانشستر يونايتد، الثلاثاء، الجدل بشأن مشاركة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي.


ويستضيف ملعب "آنفيلد" مواجهة قوية بين ليفربول ومانشستر يونايتد، ضمن مباراة مؤجلة من الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكانت الشكوك تحوم حول مشاركة رونالدو مع مانشستر يونايتد، وذلك في أصداء إعلان "الدون" وفاة رضيعه.

وواسى مانشستر يونايتد، نجمه رونالدو في أزمته وأعاد الحساب الرسمي لمانشستر يونايتد عبر "تويتر" نشر بيان رونالدو، الذي تضمن الخبر، وكتب عليه: "ألمك هو ألمنا.. نرسل الحب والقوة لك ولعائلتك في هذا الوقت".


ومساء الاثنين، كتب رونالدو عبر حسابه الشخصي "تويتر": "ببالغ الحزن نعلن وفاة رضيعنا، إنه أكبر ألم يمكن أن يشعر به أي والد".

وتابع: "فقط ولادة طفلتنا تمنحنا القوة لنعيش هذه اللحظة ببعض الأمل والسعادة، نود أن نشكر الأطباء والممرضات على كل الرعاية والدعم المقدمين".

وأتم: "لقد دُمرنا ونطالب بالخصوصية في هذا الوقت الصعب للغاية، ولدنا أنت ملاكنا، سنحبك للأبد".

وكانت جورجينا، صديقة رونالدو حاملًا في توأم، ولكن أحدهما توفي، مثلما أعلن رونالدو.

#مانشستر يونايتد #رونالدو ’ليفربول

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