طالب فلسطيني يحصل على براءة اختراع في روسيا

موسكو/سما/

حصل طالب درجة الدكتوراة الفلسطيني يوسف عوض أبو سل على براءة اختراع لتطوير جهاز قياس معامل الاحتكاك للصخور والمعادن، الذي أنجزه بالتعاون مع فريق عمل في جامعة "اوفا" الروسية.

ويساهم الاختراع الذي سجل في دائرة الاختراعات الروسية في تطوير صناعات النفط والغاز، وسيسمح بالبحث في ظروف زيادة الأحمال المحورية للصخور والمعادن بأقصى دقة قياس وعمل دراسات أولية لحفر الآبار في الظروف الصعبة.

وكان أبو سل، والذي يقوم بالتدريس في قسم هندسة حفر آبار النفط والغاز بجامعة اوفا بروسيا الاتحادية، نشر سلسلة أبحاث في مجلات علمية عالمية في مجال آبار النفط والغاز، إضافة الى المشاركة في تأليف ثلاثة كتيبات في تطوير العمل المخبري والاكاديمي اعتمدت ضمن مناهج جامعة اوفا، كما شارك في مؤتمر علمي دولي في الصين ممثلا عن الجامعة.

ويعمل أبو سل حاليا على تسجيل براءتي اختراع جديدتين في مجال صناعة النفط والغاز، حيث يجري التحقق منهما من قبل دائرة الاختراعات في روسيا.

وهنأ سفير دولة فلسطين لدى روسيا الاتحادية عبد الحفيظ نوفل الطالب أبو سل على هذا الإنجاز العلمي المهم، واعتبره دلالة على قدرات أبناء شعبنا الخلاقة، وانجازاً شخصياً مهماً في سيرة الطالب أبو سل العلمية.

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