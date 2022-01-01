تعليمات رئاسية لتكثيف الاتصالات لتكوين موقف عالمي رافض لإجراءات الاحتلال

رام الله / سما /

تواصل القيادة برئاسة الرئيس محمود عباس تحركها على الصعيد الدولي، بما في ذلك إرسال رسائل وإجراء اتصالات مع عدد من قادة العالم والمنظمات الدولية لوقف التصعيد الإسرائيلي وخاصة في القدس المحتلة لوقف اقتحامات المستوطنين للأقصى بهدف فرض التقسيم المكاني فيه.

وقال وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس محمود عباس أصدر تعليماته لتكثيف الاتصالات مع الدول العربية والإسلامية والصديقة لتكوين موقف عالمي رافض لإجراءات الاحتلال التهويدية والضغط عليه لوقف عدوانه المتواصل ضد شعبنا ومقدساته.

وأضاف المالكي ان سلسلة اجتماعات ستعقد خلال الأيام المقبلة من ضمنها اجتماع اللجنة الوزارية العربية الخميس المقبل، للبحث في كيفية إفشال مخطط حكومة الاحتلال تغيير الوضع التاريخي القائم في المسجد الأقصى وتهويده.وشدد وزير الخارجية على أن البيانات الصادرة عن دول العالم لا تكفي للجم عدوان الاحتلال وقف تهويده للأقصى، مشيراً إلى ضرورة ممارسة ضغوط حقيقية على إسرائيل لوقف عدوانها.