"الاقتصاد" تحيل مخالفين للنيابة العامة

رام الله / سما /

أحالت طواقم حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني، خلال الأسبوع الثاني من شهر رمضان المبارك، مخالفين للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية.

وأفاد التقرير الأسبوعي، بأن الطواقم الرقابية سجلت خلال هذه الفترة 33 إخطارا وتعهدا قانونيا، خلال تنفيذها 153 جولة صباحية ومسائية على أسواق المحافظات الشمالية، تم خلالها زيارة 1421 محلا، وجد من بينها 52 محلا مخالفا.

وبحسب التقرير فقد أتلفت الطواقم قرابة 1 طن من المواد غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، فيما تم سحب 37 عينة مخبرية بغرض التأكد من سلامة المنتجات، كما تعاملت الطواقم الرقابية مع 133 شكوى، وردت عبر الخط المباشر 129 وهواتف المديريات الفرعية.