  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

"الاقتصاد" تحيل مخالفين للنيابة العامة

الثلاثاء 19 أبريل 2022 02:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الاقتصاد" تحيل مخالفين للنيابة العامة



رام الله / سما /

أحالت طواقم حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني، خلال الأسبوع الثاني من شهر رمضان المبارك، مخالفين للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية.

وأفاد التقرير الأسبوعي، بأن الطواقم الرقابية سجلت خلال هذه الفترة 33 إخطارا وتعهدا قانونيا، خلال تنفيذها 153 جولة صباحية ومسائية على أسواق المحافظات الشمالية، تم خلالها زيارة 1421 محلا، وجد من بينها 52 محلا مخالفا.

وبحسب التقرير فقد أتلفت الطواقم قرابة 1 طن من المواد غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، فيما تم سحب 37 عينة مخبرية بغرض التأكد من سلامة المنتجات، كما تعاملت الطواقم الرقابية مع 133 شكوى، وردت عبر الخط المباشر 129 وهواتف المديريات الفرعية.

#النيابة العامة #وزارة الاقتصاد

الأكثر قراءة اليوم

اطلاق صاروخ من غزة صوب مستوطنات الغلاف (فيديو)

تحرك عاجل في مصر بعد إعلان "إسرائيل" تنظيم احتفال "سيناء تنتظرنا"

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف عدة مواقع للمقاومة في قطاع غزة

لاول مرة .. القسام تستخدم صواريخ من طراز "ستريلا الروسي" لصد طائرات الاحتلال الحربية

معاريف: الأردن وإيران تحت المجهر الإسرائيلي.. والأقصى: "نحن رجال محمد ضيف"

تقرير: الحكومة الاسرائيلية تعتزم التصعيد دبلوماسيا ضد الأردن

راصد جوي يكشف موعد انحسار الموجة الحارة في فلسطين

الأخبار الرئيسية

المقاومة للوسطاء : لدينا فائض صواريخ ووجهتها القادمة لن تكون البحر ..

20220419111019

"القسام" استهدف طائرات الاحتلال به .. ماذا تعرف عن المضادات الجوية "ستريلا 2"؟

4202218185645256

إعلام عبري : الأردن أغلق حدوده مع الاحتلال لساعات

صحيفة: مطالب جديدة للمقاومة من أجل الإبقاء على حالة التهدئة مع الاحتلال

لليوم الثالث: الاحتلال يقتحم الأقصى من اجل تأمين اقتحامات المستوطنين

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم