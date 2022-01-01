اسرائيل تدرس منع الإسرائيليين من السفر إلى مونديال قطر

القدس المحتلة / سما /

اشترى ما يقرب من 15000 إسرائيلي تذاكر لحضور كأس العالم في قطر ، وتقدر وكالات السياحة الرياضية أن ما بين 25000 و 30000 إسرائيلي سيسافرون هناك. لكن ونظرا للتخوفات الأمنية يعقد مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، الأسبوع المقبل، جلسة لبحث إصدار توصية تطالب الإسرائيليين بتجنب السفر إلى قطر خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم (مونديال 2022) التي تنظم في الدوحة في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وأشار تقرير لصحيفة "يسرائيل اليوم"، اليوم الثلاثاء فإن هناك مخاوف أمنية إسرائيلية "متزايدة" من احتمال تعرض الإسرائيليين للـ"إضرار" في قطر، وذلك في ظل عدم إمكانية تنظيم الترتيبات الأمنية لانعدام إمكانية إرسال بعثة رسمية بسبب عدم وجود علاقات رسمية تجمع بين تل أبيب والدوحة، وعلى ضوء السياسة القطرية التي وصفتها الصحيفة بـ"الداعمة" لحركة حماس، وكذلك بسبب التوقعات بحضور "العديد من الإيرانيين" لمشاهدة مباريات المونديال.

ونقلت الصحيفة عن مصدر إسرائيلي معني بالموضوع، قوله إن "هذا يشكل تحديًا أمنيًا غير بسيط، يتطلب الأمر تعاون السلطات في قطر، وهو أمر غير مضمون. هذا تحدٍ من الدرجة الأولى، بعد المناقشات الأمنية فقط سنعرف ما إذا كان يمكن القيام بذلك وكيف".

وتابع "إذا لم يتم الاتفاق على الأمور على النحو الذي يجب العمل بموجبه (في إشارة إلى الاعتبارات الأمنية الإسرائيلية)، فقد تكون هناك توصيات بتجنب السفر إلى قطر لأسباب موضوعية".

وذكر التقرير أن هيئة "مكافحة الإرهاب" توصي بالفعل بتجنب السفر غير الضروري إلى قطر بادعاء أنه "في ظل عداء الشارع القطري لإسرائيل ووجود عناصر إرهابية في قطر (على حد مزاعم الجهة الإسرائيلية المعنية)، فإن هناك خطر على سلامة المواطنين الإسرائيليين الذين يزورون أو يمكثون في قطر".

وبحسب التقرير، فإن القرب الجغرافي بين إيران وقطر واحتمال أن تستضيف إيران "مئات الآلاف من المشجعين الذين سيحضرون المونديال"، يشكل خطرا على الإسرائيليين الذين يختارون حضور مباريات كأس العالم، في ظل احتمال مكوثهم في مناطق قريبة "من العديد من العناصر المعادية".