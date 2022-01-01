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إشارة يد شهيرة على TikTok تنقذ امرأة من مجرم مختل

الثلاثاء 19 أبريل 2022 01:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
إشارة يد شهيرة على TikTok تنقذ امرأة من مجرم مختل



وكالات / سما /

أنقذت حركة يد متداولة شهيرة على تطبيق تيك توك امرأة أمريكية من الخطف على يد حبيبها السابق، حيث أوضحت الحركة لبائع في محل أنها في خطر.

تمكنت امرأة أمريكية في ولاية تينيسي من إنقاذ نفسها من تعنيف حبيبها السابق وتهديده لها بآلة حادة بواسطة الإشارة الشهيرة المتداولة على TikTok والتي تعني "أنا قيد الاختطاف" أو "أتعرض للعنف".

وبحسب مكتب شريف مقاطعة هيكمان فقد وقع الحادث عندما كانت المرأة، التي لم يتم الكشف عن اسمها، تزور شقيقها وفجأة وصل حبببها السابق ويدعى جوناثون سميث عمره 31 عاما.

ثم ركبت المرأة شاحنة مع سميث، وانطلقا في السفر شرقا على الطريق السريع 100، وفقا للشرطة الأمريكية.

توقف سميث في محطة وقود، مما مكن المرأة من تنبيه أمين الصندوق إلى أنها في ورطة، عن طريق وضع يدها للأمام، ودس إبهامها داخل كفها ثم إغلاق أصابعها الأربعة عليه.

بعد إبلاغ السلطات، وصل ضابط وحاول سميث الهرب، لكن في نهاية المطاف، تمكنت الشرطة من إلقاء القبض عليه ووجهت إليه تهمة الاختطاف الجسيم والاعتداء المنزلي المشدد.

تم تطوير إشارة اليد الواحدة من قبل مؤسسة المرأة الكندية أثناء عمليات الأغلاق والحظر نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد، وتم نشرها وتداولها على تيك توك TikTok.

فهي تهدف إلى تنبيه الآخرين من أجل طلب المساعدة في حالة العنف المنزلي، والذي يمكن للضحية استخدامه دون لفت الانتباه إليه.

#مجرم #TikTok #إشارة يد #الخطف #العنف

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